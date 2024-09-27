إكس تسعى لاستعادة سوق البرازيل

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في تراجع كبير عن موقفها، أبلغت شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة وطلبت من القاضي رفع الحظر على المنصة، وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.وكان الملياردير قد تحدى لأكثر من خمسة أشهر ما أسماه "الرقابة" في نزاع مع أحد القضاة في واحدة من أكبر أسواق إكس.وحجبت المحكمة المنصة أمام البرازيليين في أواخر آب.ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة منصة إكس معلقا لكن مقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أن الخدمة ستعود في غضون أيام.