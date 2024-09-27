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إقتصاد

إكس تسعى لاستعادة سوق البرازيل

Lebanon 24
27-09-2024 | 02:34
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في تراجع كبير عن موقفها، أبلغت شركة إكس المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بأنها امتثلت لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة وطلبت من القاضي رفع الحظر على المنصة، وذلك وفقا لوثيقة اطلعت عليها رويترز.
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وكان الملياردير قد تحدى لأكثر من خمسة أشهر ما أسماه "الرقابة" في نزاع مع أحد القضاة في واحدة من أكبر أسواق إكس.

وحجبت المحكمة المنصة أمام البرازيليين في أواخر آب.

ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة منصة إكس معلقا لكن مقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أن الخدمة ستعود في غضون أيام.
 
وقالت شركة إكس، الخميس، إن الوصول إلى الموقع في البرازيل "أمر ضروري لديمقراطية مزدهرة" وإنها تحترم سيادة البلدان التي تعمل فيها.

وأضاف فريق الشؤون الدولية بالشركة في منشور على المنصة "سنواصل الدفاع عن حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة من خلال العمليات القانونية". (سكاي نيوز عربية)

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