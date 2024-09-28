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إقتصاد
النفط يصعد لكنه يتجه لخسارة أسبوعية كبيرة
Lebanon 24
28-09-2024
|
03:32
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ارتفعت أسعار النفط، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من ليبيا ودول أخرى في تحالف أوبك+ في مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد للنفط، وفقا لوكالة رويترز.
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وبحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.71 بالمئة إلى 72.11 دولار للبرميل، كماارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر الأكثر تداولا 53 سنتا إلى 71.62 دولارا للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 68.30 دولار للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو ثلاثة بالمئة في حين يتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة خمسة بالمئة تقريبا.
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