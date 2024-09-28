Advertisement

إقتصاد

النفط يصعد لكنه يتجه لخسارة أسبوعية كبيرة

Lebanon 24
28-09-2024 | 03:32
A-
A+
Doc-P-1253413-638631164502710418.jpg
Doc-P-1253413-638631164502710418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار النفط، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من ليبيا ودول أخرى في تحالف أوبك+ في مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد للنفط، وفقا لوكالة رويترز.
Advertisement

وبحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.71 بالمئة إلى 72.11 دولار للبرميل، كماارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر الأكثر تداولا 53 سنتا إلى 71.62 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا أو 0.93 بالمئة إلى 68.30 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنحو ثلاثة بالمئة في حين يتجه الخام الأميركي لتكبد خسارة بنسبة خمسة بالمئة تقريبا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:34 | 2024-09-28
23:00 | 2024-09-27
16:00 | 2024-09-27
15:00 | 2024-09-27
14:00 | 2024-09-27
13:00 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24