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إقتصاد
في السعودية.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق
Lebanon 24
30-09-2024
|
05:29
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انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من 2024 نصف نقطة مئوية إلى 7.1% وهو أدنى مستوى على الإطلاق بتاريخ البلاد وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وجاءت نتيجة الربع الثاني بعد أن كان المؤشر في الربع الأول من نفس العام عند 7.6%.
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ويلامس معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني مستهدف رؤية 2030 البالغ 7%، ويأتي ذلك في ظل النمو الذي يشهده الاقتصاد غير النفطي البالغ 4.9% خلال 2023 ما عزز خلق المزيد من الوظائف في القطاع الخاص.
وجاء انخفاض بطالة السعوديين نتيجة انخفاض المعدل للسعوديات 1.3 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 12.8% كأدنى مستوى على الإطلاق، كما تراجع المعدل للذكور 0.2 نقطة مئوية إلى 4%.
وعلى مستوى السكان (سعوديين وغير سعوديين)، انخفض معدل البطالة إلى 3.3% هو الأدنى تاريخيا، مع استقراره عند أقل مستوياته لدى غير السعوديين عند 1.1%. (روسيا اليوم)
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