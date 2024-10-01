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إقتصاد

بعد الضربة الإيرانية.. أسعار الذهب والنفط تحلّق

Lebanon 24
01-10-2024 | 16:10
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ارتفعت أسعار الذهب والنفط عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وحسب الأرقام، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة، اليوم الثلاثاء، بفعل الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2661.63 دولار للأونصة.
 
واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب عند 2690.3 دولار.

أما أسعار خام برنت أيضا ارتفعت بنحو 5 في المئة وتجاوزت مستوى 75 دولارا للبرميل، قبل أن تقلص بعض مكاسبها، مع تزايد المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من المنطقة.

بالتوازي، مؤشرات البورصات الأميركية أيضا تراجعت بحدة، وهبط مؤشر ناسداك بأكثر من 1 في المئة. (سكاي نيوز)

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