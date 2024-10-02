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إقتصاد

بفعل تصاعد الهجمات في الشرق الأوسط.. ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
02-10-2024 | 01:04
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ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، بفعل مخاوف من أن يتحول الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب أوسع نطاقا ويعطل إمدادات النفط من منطقة إنتاجه الرئيسية بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.
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تحديث الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار 74.56 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88 سنتا أو 1.26 بالمئة إلى 70.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، منخفضا قليلا عن ارتفاعه بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
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