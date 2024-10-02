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إقتصاد

قبل الحدث التاريخي المُنتظر.. مبيعات "تسلا" ترتفع

Lebanon 24
02-10-2024 | 10:14
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ارتفعت مبيعات "تسلا" 6.4% لناحية مبيعات السيارات الفصلية.
وحسب الارقام، سلمت "تسلا" أكثر من 462,890 سيارة للعملاء في الأشهر الثلاثة الماضية، لتسجل الربع الأول من النمو هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن التسليمات الواردة في بيان يوم الأربعاء تنخفض عن توقعات المحللين البالغة 463,900 وحدة.
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وتلقت "تسلا" دفعة خلال هذا الربع من الحكومة الصينية، التي ضاعفت الحافز للسائقين لاستبدال السيارات القديمة بالنماذج الكهربائية، مما أدى إلى زيادة الطلب في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.
 
وتزامن التفاؤل بشأن تحسن المبيعات مع ارتفاع التوقعات لحدث يقام في 10 تشرين الاول بالقرب من لوس أنجلوس، حيث سيكشف ماسك عن نماذج أولية للسيارات ذاتية القيادة.

وكتب الرئيس التنفيذي الأسبوع الماضي على خدمة التواصل الاجتماعي "إكس" التي يملكها: "سيكون هذا حدثاً تاريخياًَ". (بلومبرغ)
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