قبل الحدث التاريخي المُنتظر.. مبيعات "تسلا" ترتفع

ارتفعت مبيعات "تسلا" 6.4% لناحية مبيعات السيارات الفصلية.

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وحسب الارقام، سلمت "تسلا" أكثر من 462,890 سيارة للعملاء في الأشهر الثلاثة الماضية، لتسجل الربع الأول من النمو هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أن التسليمات الواردة في بيان يوم الأربعاء تنخفض عن توقعات المحللين البالغة 463,900 وحدة.وتلقت "تسلا" دفعة خلال هذا الربع من الحكومة الصينية، التي ضاعفت الحافز للسائقين لاستبدال السيارات القديمة بالنماذج الكهربائية، مما أدى إلى زيادة الطلب في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.