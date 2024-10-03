دبي الأولى عالميا في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر

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حافظت إمارة دبي على مكانتها الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، للعام الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات "فايننشال تايمز–إف دي آي ماركتس"، متفوقة على نخبة من المراكز المالية الكبرى.وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، في تغريدة عبر منصة "إكس": "استحوذت الإمارة خلال النصف الأول من عام 2024 على 6.2 بالمئة من حجم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً.. كما استقطبت الإمارة 801 مشروع استثماري أجنبي بقيمة تزيد عن 21.85 مليار درهم".وأضاف: "نسير بخطى ثابتة نحو مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33".وقال: "مستقبلنا مشرق، والتزامنا بتعزيز بيئة استثمارية رائدة لا يتوقف، فنجاح المستثمرين هو جزء من نجاح دبي ونجاح دبي هو نجاح للجميع".