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إقتصاد

الإمارات تستعد لمشروع فاخر.. "وين ريزورت" تُطلق تطوير كازينو جديد

Lebanon 24
05-10-2024 | 09:32
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قالت شركة "وين ريزورت"، المعروفة بمنتجعاتها وكازينوهاتها الفاخرة في لاس فيغاس وماكاو، إنها حصلت على أول ترخيص رسمي لمشغل ألعاب تجارية في الإمارات العربية المتحدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في البلاد.
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وأضافت الشركة، التي تتخذ من لاس فيغاس مقرا لها، في بيان أنها تقوم بتطوير منتجع فاخر في منطقة جزر المرجان الاصطناعية قبالة إمارة رأس الخيمة، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن منطقة جزر المرجان الاصطناعية تعج حاليا بعمال البناء الذين يقومون ببناء منتجعات خمس نجوم ومتاجر وفيلات بقيمة 7 ملايين دولار، فيما يتوقع المطورون أن يصبح هذا المنتجع نقطة جذب سياحية رئيسية بمجرد افتتاحه للجمهور في عام 2027.

وأوضحت أنه قبل هذه الصفقة، كانت جزر المرجان الأربعة، التي تبلغ مساحتها 2.7 كيلومتر مربع (ميل مربع)، عبارة عن فرصة ضائعة وغير مستغلة إلى حد كبير بعد إلغاء صفقة بقيمة مليار دولار، حيث كان من المفترض بناء منتجع ذو طابع خاص بكرة قدم وأكاديمية ريال مدريد.

لكن الوكالة أشارت إلى أنه في هذه الأيام، يتم بيع كل قطعة أرض وترتفع الرافعات بشكل سريع وتنتشر اللوحات الإعلانية حول مواقع البناء بلافتات تعلن عن المنازل القادمة.

وتستهدف شركة مرجان، مالكة الجزر، بناء حوالي 9000 غرفة فندقية وعدد مماثل من المنازل لإضافتها إلى العقارات القائمة.

وتستضيف الجزر حاليًا ستة فنادق بإجمالي 3052 غرفة بالإضافة إلى حوالي 3000 شقة، بما في ذلك فندق جي دبليو ماريوت وريكسوس. (الحرة) 
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