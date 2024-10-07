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إقتصاد

الإمارات تعزز مكانتها العالمية في جذب المواهب

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:10
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كشف تقرير تصنيف المواهب 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية إن دولة الإمارات قفزت 5 مراكز في الترتيب دفعة واحدة، لتحتفظ بصدارتها عربيا، وتصعد إلى المركز 17 عالميا.
وبحسب البيانات الواردة في تقرير تصنيف المواهب 2024، حققت دولة الإمارات درجة 71.06 في التصنيف، وبالتالي استحقت عن جدارة أن تصعد بترتيبها للمركز الـ17 عالميا متفوقة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية.
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كما حققت الإمارات مركزاً أعلى في المؤشر الفرعي للجاذبية، حيث ارتفعت أربعة مراكز لتحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً.
ورصد التقرير التقدم الذي حققته دولة الإمارات في المؤشر في آخر 5 أعوام، حيث قفزت من المركز 24 عالميا في عام 2020، إلى المركز الـ 17 في عام 2024.
ويهدف تقرير المواهب العالمية إلى قياس مدى قدرة الدول على تطوير وجذب والمحافظة على المواهب. كما يقيم مدى تطور البلدان واحتفاظها وجذبها للقوى العاملة ذات المهارات العالية المحلية والدولية لتحديد مدى نجاحها في تحقيق خلق القيمة على المدى الطويل.
ويرصد التقرير حالة الاستثمار والتطوير في المواهب المحلية، متتبعا حجم الاستثمار العام في التعليم ورصد جودة التعليم من خلال مؤشرات تتعلق بنسب التلاميذ إلى المعلمين.
وقد حصلت الإمارات على مراكز عالمية متقدمة في المؤشرات الفرعية لهذا المحور، بينها المركز السابع دوليا في البنية التحتية للرعاية الصحية.
ويرصد التقرير أيضا إلى أي مدى تجتذب دولة ما المواهب، ليشمل قدرة الدولة على الاستفادة من مجموعة المواهب الخارجية من خلال تكلفة المعيشة وجودة الحياة على سبيل المثال.
وعلى الصعيد العالمي، تم الكشف عن أن سويسرا وسنغافورة ولوكسمبورغ هي الدول الأكثر تنافسية في مجال المواهب على الترتيب.
(سكاي نيوز)
 
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