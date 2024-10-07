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إقتصاد

جهاز أبوظبي للاستثمار يؤسس شركة جديدة في "غيفت سيتي" الهندية لتعزيز استثماراته

Lebanon 24
07-10-2024 | 10:46
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أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، اليوم الاثنين، إنشاء شركة تابعة له بمدينة غوجارات المالية والتكنولوجية الدولية "غيفت سيتي"، المركز الدولي للخدمات المالية في الهند.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن الشركة حصلت على الموافقة التنظيمية من هيئة المركز الدولي للخدمات المالية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
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ويقدم المركز المقام في ولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي إعفاء ضريبيا لعشر سنوات للشركات التي تعمل فيه كما أنه لا يفرض ضرائب على تحويل الأموال من الولايات القضائية الخارجية بالإضافة إلى ميزة قربه من الأسواق الهندية، بحسب وكالة رويترز.

والإمارات هي أكبر دولة عربية لديها استثمارات في الهند باستثمارات قاربت ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2023-2024.

وقال العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، في البيان: "إن الهند تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتُعتبر سوقاً هاماً لاستثمارات الجهاز منذ سنوات عديدة، وقد قمنا ببناء محفظة واسعة النطاق تشمل مختلف فئات الأصول، ولدينا ثقة حول آفاق النمو على المدى الطويل في الهند".


وأضاف أن "إنشاء الشركة التابعة للجهاز في "غيفت سيتي" يأتي تأكيداً لإيماننا بالفرص التي يوفرها النمو المستمر في الهند وتسعى (غيفت سيتي) إلى إنشاء منظومة فعالة للخدمات المالية على نطاق عالمي تعمل تحت مظلة هيئة تنظيمية فاعلة وإطار قانوني قوي".

وسيقوم الجهاز – وبشكل تدريجي - بنقل بعض استثماراته الحالية بالهند إلى شركته التابعة في (غيفت سيتي) والتي ستتولى أيضا القيام باستثمارات مستقبلية في الهند.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز يستثمر في فئات الأصول الرئيسية في الهند، بما في ذلك الأسهم العامة والخاصة والبنية التحتية، وفقا للبيان. (سكاي نيوز)
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