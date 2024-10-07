26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
جهاز أبوظبي للاستثمار يؤسس شركة جديدة في "غيفت سيتي" الهندية لتعزيز استثماراته
Lebanon 24
07-10-2024
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، اليوم الاثنين، إنشاء شركة تابعة له بمدينة غوجارات المالية والتكنولوجية الدولية "غيفت سيتي"، المركز الدولي للخدمات المالية في الهند.
وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن الشركة حصلت على الموافقة التنظيمية من هيئة المركز الدولي للخدمات المالية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
Advertisement
ويقدم المركز المقام في ولاية غوجارات مسقط رأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي إعفاء ضريبيا لعشر سنوات للشركات التي تعمل فيه كما أنه لا يفرض ضرائب على تحويل الأموال من الولايات القضائية الخارجية بالإضافة إلى ميزة قربه من الأسواق الهندية، بحسب وكالة رويترز.
والإمارات هي أكبر دولة عربية لديها استثمارات في الهند باستثمارات قاربت ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية 2023-2024.
وقال العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، في البيان: "إن الهند تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتُعتبر سوقاً هاماً لاستثمارات الجهاز منذ سنوات عديدة، وقد قمنا ببناء محفظة واسعة النطاق تشمل مختلف فئات الأصول، ولدينا ثقة حول آفاق النمو على المدى الطويل في الهند".
وأضاف أن "إنشاء الشركة التابعة للجهاز في "غيفت سيتي" يأتي تأكيداً لإيماننا بالفرص التي يوفرها النمو المستمر في الهند وتسعى (غيفت سيتي) إلى إنشاء منظومة فعالة للخدمات المالية على نطاق عالمي تعمل تحت مظلة هيئة تنظيمية فاعلة وإطار قانوني قوي".
وسيقوم الجهاز – وبشكل تدريجي - بنقل بعض استثماراته الحالية بالهند إلى شركته التابعة في (غيفت سيتي) والتي ستتولى أيضا القيام باستثمارات مستقبلية في الهند.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز يستثمر في فئات الأصول الرئيسية في الهند، بما في ذلك الأسهم العامة والخاصة والبنية التحتية، وفقا للبيان. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
01:04 | 2024-10-07
07/10/2024 01:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
03:29 | 2024-10-07
07/10/2024 03:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات قاسية بحق شبكة سوبرماركت شهيرة: هذا ما فعلته في "عز النهار"
Lebanon 24
عقوبات قاسية بحق شبكة سوبرماركت شهيرة: هذا ما فعلته في "عز النهار"
01:45 | 2024-10-07
07/10/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات روسية وإسرائيلية في سوريا خلال يوم واحد
Lebanon 24
غارات روسية وإسرائيلية في سوريا خلال يوم واحد
18:24 | 2024-10-06
06/10/2024 06:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وجهة لا تخطر على بال.. مقترح لإبعاد السنوار مقابل الأسرى
Lebanon 24
وجهة لا تخطر على بال.. مقترح لإبعاد السنوار مقابل الأسرى
15:00 | 2024-10-06
06/10/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:18 | 2024-10-07
الإمارات والنرويج توقعان اتفاقيات تعاون استراتيجية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث العلمي
10:46 | 2024-10-07
مدير برنامج الأمم المتحدة: الدول الأقل نمواً تواجه صعوبة في الاقتراض
10:40 | 2024-10-07
السعودية تعزز استراتيجيتها للطاقة الخضراء بإنشاء شركة جديدة للهيدروجين
08:15 | 2024-10-07
ارتفاع عملة "البيتكوين" في الأسواق
06:10 | 2024-10-07
الإمارات تعزز مكانتها العالمية في جذب المواهب
04:50 | 2024-10-07
أسهم أوروبا تهبط
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
07/10/2024 20:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 20:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 20:45:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24