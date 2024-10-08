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إقتصاد
سعر النفط يهبط في أكبر تراجع يومي
Lebanon 24
08-10-2024
|
11:30
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بعد ارتفاعٍ استمر أسبوعاً، هوت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال تداولات الثلاثاء، بما يمثل أكبر انخفاض يومي منذ مطلع أيلول، في حال أغلق عند السعر الحالي البالغ 76.8 دولار لعقود مزيج "برنت" المستقبلية تسليم أيلول، و73.11 دولار لعقود خام غرب تكساس الخفيف تسليم تشرين الثاني.
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هذا الهبوط جاء وسط مراقبة المتداولين للتوترات في الشرق الأوسط، واحتمالات ضخ المزيد من التحفيز في شرايين الاقتصاد الصيني بعد عودة البلاد من عطلة استمرت أسبوعاً، في حين لم تقدم إحاطة لجنة التنمية والإصلاح، اليوم، ما كانت تتطلع إليه السوق من تدابير وحوافز جديدة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويرى تييري ويزمان، استراتيجي الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة العالمية في ماكواري، أنه إذا أغلقت أسعار النفط عند هذا المستوى من الانخفاض اليوم، فسيكون سبب ذلك الصين، وليس الشرق الأوسط. معتبراً أن "خيبة الأمل بالنسبة للمتداولين الذين يتوقعون رؤية إنفاق مالي جديد في الصين، هي التي خفضت أسعار معظم السلع الأساسية اليوم".
مع ذلك، يشعر التجار بالقلق من التطورات في الشرق الأوسط، بعد أن أثار القصف الصاروخي الإيراني تجاه إسرائيل مخاوف من نشوب حرب شاملة في منطقة تمثل ثلث إمدادات النفط العالمية، وسط سعي الرئيس الأميركي جو بايدن لإثناء تل أبيب عن مهاجمة حقول النفط في طهران. (بلومبرغ)
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