بسبب السيارات الكهربائية.. الصين تشكو تركيا في منظمة التجارة

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قالت البعثة الدبلوماسية الصينية لدى منظمة التجارة العالمية في بيان، الثلاثاء، إن بكين اتخذت أول خطوة في بدء نزاع تجاري مع تركيا في المنظمة بسبب فرضها رسوما على واردات المركبات الكهربائية.وأفاد البيان بأن "الإجراء التمييزي الذي اتخذته تركيا يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية ويهدف إلى حماية اقتصاد البلاد بطبيعته. نحث تركيا على اتباع قواعد منظمة التجارة العالمية وتصحيح إجراءاتها فورا".وأعلنت أنقرة في حزيران أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات المركبات من الصين، وفرضت الشهر الماضي شروطا صارمة على استيراد المركبات الهجينة، ومنها الواردة من الصين.ورغم ذلك عملت تركيا في الأشهر القليلة الماضية على تعميق العلاقات مع شركات صناعة السيارات الصينية إذ أبرمت صفقة مع شركة بي.واي.دي الصينية هذا العام، وقالت قبل أيام إنها في المراحل النهائية من محادثات استثمار مع شركة شيري أيضا. (سكاي نيوز)