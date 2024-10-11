جهاز قطر للاستثمار يقرر بيع أسهم بقيمة 306 ملايين جنيه إسترليني في "سينسبري"

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وتراجع سهم سينسبري، التي تمتلك حصة تزيد عن 15 بالمئة من قطاع البقالة في بريطانيا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد تيسكو، بنحو خمسة بالمئة اليوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.وبحسب الإفصاحات التنظيمية، عرض جهاز قطر للاستثمار 109.4 مليون سهم بسعر 280 بنسا، أي نحو خمسة بالمئة من حصته. وبنك غولدمان ساكس هو مدير الدفاتر الوحيد في البيع.وقبل العرض، كانت حصة جهاز قطر للاستثمار في سينسبري 14.2 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.وأغلق سهم سينسبري أمس الخميس عند 288 بنسا، مسجلا مكاسب بواقع 12 بالمئة خلال العام الماضي.وأظهرت بيانات الصناعة الشهرية أداء جيدا لأعمال سينسبري الغذائية. ومع ذلك، تأثرت الأعمال غير الغذائية، التي تشكل ربع مبيعات سلسلة المتاجر، بتردد المتسوقين في المملكة المتحدة في الإنفاق على السلع الكمالية.وجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد، مساهم في سينسبري منذ عام 2007. وفي ذلك العام بلغت حصته ذروتها عند 25 بالمئة. وبدأ في البيع من حصته في عام 2021.وقال محللون في جيه.بي مورغان كازينوف، مشيرين إلى بيان ميزانية الحكومة في 30 تشرين الأوّل ونتائج أعمال سينسبري الأولية في السابع من تشرين الثاني، "نظرا للطبيعة الاستراتيجية للمساهم، لا نرى أن (التخلص من الأسهم) مرتبط بالضرورة بأحداث قادمة".وتتضمن الاستثمارات البارزة الأخرى لجهاز قطر للاستثمار في المملكة المتحدة حصة في بنك باركليز ومتجر هارودز في لندن. (سكاي نيوز)