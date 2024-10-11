Advertisement

إقتصاد

جهاز قطر للاستثمار يقرر بيع أسهم بقيمة 306 ملايين جنيه إسترليني في "سينسبري"

Lebanon 24
11-10-2024 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1260749-638642602204041620.png
Doc-P-1260749-638642602204041620.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر جهاز قطر للاستثمار، أكبر مساهم في سينسبري، بيع أسهم بقيمة 306 ملايين جنيه إسترليني (399 مليون دولار) في مجموعة متاجر السوبر ماركت البريطانية، وفقا لإفصاحات تنظيمية.

وتراجع سهم سينسبري، التي تمتلك حصة تزيد عن 15 بالمئة من قطاع البقالة في بريطانيا، وتأتي في المرتبة الثانية بعد تيسكو، بنحو خمسة بالمئة اليوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.
Advertisement

وبحسب الإفصاحات التنظيمية، عرض جهاز قطر للاستثمار 109.4 مليون سهم بسعر 280 بنسا، أي نحو خمسة بالمئة من حصته. وبنك غولدمان ساكس هو مدير الدفاتر الوحيد في البيع.

وقبل العرض، كانت حصة جهاز قطر للاستثمار في سينسبري 14.2 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وأغلق سهم سينسبري أمس الخميس عند 288 بنسا، مسجلا مكاسب بواقع 12 بالمئة خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات الصناعة الشهرية أداء جيدا لأعمال سينسبري الغذائية. ومع ذلك، تأثرت الأعمال غير الغذائية، التي تشكل ربع مبيعات سلسلة المتاجر، بتردد المتسوقين في المملكة المتحدة في الإنفاق على السلع الكمالية.

وجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد، مساهم في سينسبري منذ عام 2007. وفي ذلك العام بلغت حصته ذروتها عند 25 بالمئة. وبدأ في البيع من حصته في عام 2021.

وقال محللون في جيه.بي مورغان كازينوف، مشيرين إلى بيان ميزانية الحكومة في 30 تشرين الأوّل ونتائج أعمال سينسبري الأولية في السابع من تشرين الثاني، "نظرا للطبيعة الاستراتيجية للمساهم، لا نرى أن (التخلص من الأسهم) مرتبط بالضرورة بأحداث قادمة".

وتتضمن الاستثمارات البارزة الأخرى لجهاز قطر للاستثمار في المملكة المتحدة حصة في بنك باركليز ومتجر هارودز في لندن. (سكاي نيوز) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:32 | 2024-10-11
07:31 | 2024-10-11
07:12 | 2024-10-11
06:13 | 2024-10-11
04:05 | 2024-10-11
02:12 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24