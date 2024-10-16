26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
10 شركات روسية تقتحم السوق المصرية
Lebanon 24
16-10-2024
|
07:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت 10 شركات روسية كبرى، منتجات غذائية واستهلاكية في السوق المصرية، عبر 8 سلاسل تجارية تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دولار خلال العام الحالي.
وكشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الغذائية الروسية بالقاهرة عمرو البلتاجي، أن الشركات الروسية العشر طرحت نحو 50 منتجا مختلفا لعدد 7 سلع غذائية واستهلاكية في السوق المحلية.
Advertisement
وبحسب البلتاجي، فإن الشركات التي طرحت المنتجات في السوق المصرية هي "مولفست"، و"ريسوس"، و"يوج روسي"، و"أجرو فيكتوريا"، و"ماياك"، و"إيفكو"، و"أوري مي"، و"ماني ستريسكيا ترابيزا"، و"ماكفا"، و"ميراتورج".
وكان البلتاجي قد أكد أن ثلاث شركات روسية ستعمل على توريد شحنات كبيرة من زيت عباد الشمس للسوق المصرية، بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار اعتبارا من الشهر المقبل.
وتعمل مصر على فتح أسواق جديدة داخل السوق المحلية، ويأتي في مقدمة ذلك منتج الزيت، حيث استقبلت السلاسل التجارية زيت عباد الشمس الروسي ألتيرو والذي يباع للمستهلك بسعر 58 جنيها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مجزرة أيطو في زغرتا.. مخطّط إسرائيلي "خبيث" يتجدّد!
Lebanon 24
بعد مجزرة أيطو في زغرتا.. مخطّط إسرائيلي "خبيث" يتجدّد!
12:00 | 2024-10-15
15/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة تثير بلبلة في صيدا.. فيديو يرصد ما جرى
Lebanon 24
سيارة تثير بلبلة في صيدا.. فيديو يرصد ما جرى
05:20 | 2024-10-16
16/10/2024 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
متى ستنتهي "حرب لبنان"؟ "َضمانة" مهمة جداً!
Lebanon 24
متى ستنتهي "حرب لبنان"؟ "َضمانة" مهمة جداً!
14:00 | 2024-10-15
15/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة جريئة للغاية.. شاهدوا عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد في عرض "فيكتوريا سكريت" (فيديو)
Lebanon 24
بإطلالة جريئة للغاية.. شاهدوا عارضة الأزياء من أصل فلسطيني بيلا حديد في عرض "فيكتوريا سكريت" (فيديو)
02:16 | 2024-10-16
16/10/2024 02:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الأسباب.. أسعار الغاز ارتفعت في لبنان اليوم
Lebanon 24
لهذه الأسباب.. أسعار الغاز ارتفعت في لبنان اليوم
14:45 | 2024-10-15
15/10/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:27 | 2024-10-16
بعد مرور سنة على الحرب.. ماذا كشف البنك الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني؟
10:10 | 2024-10-16
استراتيجية جديدة لـ"جوميا".. إغلاق متاجر الأزياء والتركيز على الأسواق الأكثر ربحية
05:02 | 2024-10-16
الدعم السريع تمنع تصدير 12 سلعة لمصر.. ما هي؟
03:24 | 2024-10-16
لأول مرة منذ 7 أشهر.. التضخم في إسرائيل يهبط
03:22 | 2024-10-16
بسبب مشاكل تقنية.. انطلاقة متعثرة لمنصة ترامب للعملات المشفرة
02:21 | 2024-10-16
مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.. ارتفاع في اسعار الذهب
فيديو
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
16/10/2024 17:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
16/10/2024 17:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
16/10/2024 17:36:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24