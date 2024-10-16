10 شركات روسية تقتحم السوق المصرية





وكشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الغذائية الروسية بالقاهرة عمرو البلتاجي، أن الشركات الروسية العشر طرحت نحو 50 منتجا مختلفا لعدد 7 سلع غذائية واستهلاكية في السوق المحلية.

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وبحسب البلتاجي، فإن الشركات التي طرحت المنتجات في السوق المصرية هي "مولفست"، و"ريسوس"، و"يوج روسي"، و"أجرو فيكتوريا"، و"ماياك"، و"إيفكو"، و"أوري مي"، و"ماني ستريسكيا ترابيزا"، و"ماكفا"، و"ميراتورج". طرحت 10 شركات روسية كبرى، منتجات غذائية واستهلاكية في السوق المصرية، عبر 8 سلاسل تجارية تصل قيمتها إلى نحو 50 مليون دولار خلال العام الحالي.وكشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الغذائية الروسية بالقاهرة عمرو البلتاجي، أن الشركات الروسية العشر طرحت نحو 50 منتجا مختلفا لعدد 7 سلع غذائية واستهلاكية في السوق المحلية.وبحسب البلتاجي، فإن الشركات التي طرحت المنتجات في السوق المصرية هي "مولفست"، و"ريسوس"، و"يوج روسي"، و"أجرو فيكتوريا"، و"ماياك"، و"إيفكو"، و"أوري مي"، و"ماني ستريسكيا ترابيزا"، و"ماكفا"، و"ميراتورج".



وكان البلتاجي قد أكد أن ثلاث شركات روسية ستعمل على توريد شحنات كبيرة من زيت عباد الشمس للسوق المصرية، بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار اعتبارا من الشهر المقبل.



وتعمل مصر على فتح أسواق جديدة داخل السوق المحلية، ويأتي في مقدمة ذلك منتج الزيت، حيث استقبلت السلاسل التجارية زيت عباد الشمس الروسي ألتيرو والذي يباع للمستهلك بسعر 58 جنيها. (روسيا اليوم)