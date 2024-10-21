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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع بعد تراجعها 7 بالمئة الأسبوع الماضي
Lebanon 24
21-10-2024
|
10:40
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، متعافية من هبوط بأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، ومع انحسار المخاوف من احتمال تعطل إمدادات من الشرق الأوسط.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.05 دولار، بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 74.11 دولارا للبرميل.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.21 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 70.43 دولارا للبرميل.
وكان برنت قد انخفض بأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط نحو ثمانية بالمئة.
وكان ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للخامين منذ الثاني من أيلول، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وانخفاض بعض المخاطر في الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
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