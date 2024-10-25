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إقتصاد

تركيا والصومال توقعان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز

Lebanon 24
25-10-2024 | 14:00
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قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، إن شركة الطاقة المملوكة للدولة التركية (تباو) وهيئة البترول الصومالية وقعتا اتفاقية للتنقيب البري المشترك عن النفط والغاز في الصومال.

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وأدلى بيرقدار بتعليقاته في أثناء احتفالية أقيمت بمقديشو لاستقبال سفينة الأبحاث التركية (أوروتش ريس) التي ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل الصومال بموجب اتفاقية أبرمت في مارس.

وقال إن الاتفاقية الجديدة من شأنها أن توسع التعاون بين تركيا والصومال.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل "سننفذ بموجب هذه الاتفاقية عمليات بحث عن النفط والغاز في حقول برية صومالية".

وكانت تركيا والصومال وقعتا العام الجاري اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.

وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية، إذ قامت ببناء مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.

وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريبا للجيش والشرطة الصوماليين. (سكاي نيوز) 
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