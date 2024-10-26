النفط يتجه لتحقيق 3% مكاسب أسبوعية.. وبرنت فوق 75 دولارا

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تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة بالمئة مع ارتفاع الأسعار، الجمعة، إذ تقيم الأسواق استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة في الأيام المقبلة في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا أو 0.94 بالمئة إلى 75.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 1512 بتوقيت غرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 67 سنتا أو 0.95 بالمئة إلى 70.86 دولار.وشهدت الأسعار تذبذبا هذا الأسبوع إذ ارتفعت يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن تتراجع يومي الأربعاء والخميس، وكان كل هذا مرتبطا إلى حد كبير بتوقعات ارتفاع أو انحسار المخاطر في الشرق الأوسط.