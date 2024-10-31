Advertisement

إقتصاد

الرياض تجذب ثلث الاستثمارات الأجنبية في السعودية

Lebanon 24
31-10-2024 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1271173-638659586096958857.png
Doc-P-1271173-638659586096958857.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وكالة "بلومبرغ" أنّ الرياض تمكنت من الاستحواذ على ثلث صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية خلال 2023، حسبما أظهرت بيانات وزارة الاستثمار. 

وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها في العاصمة 7.48 مليار دولار، مقابل 6.56 مليار دولار استقطبتها المنطقة الشرقية، ونحو 6 مليارات دولار استُثمرت في المدينة المنورة، و2.7 مليار دولار في مكة المكرمة. 
Advertisement

يُذكر أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغ 22.8 مليار دولار في 2023. (بلومبرغ)
7.48 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الرياض في 2023 - الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:28 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2024-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:01 | 2024-10-31
03:45 | 2024-10-31
00:52 | 2024-10-31
00:00 | 2024-10-31
23:56 | 2024-10-30
17:00 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24