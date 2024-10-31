الرياض تجذب ثلث الاستثمارات الأجنبية في السعودية

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قالت وكالة "بلومبرغ" أنّ الرياض تمكنت من الاستحواذ على ثلث صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة العربية السعودية خلال 2023، حسبما أظهرت بيانات وزارة الاستثمار.وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها في العاصمة 7.48 مليار دولار، مقابل 6.56 مليار دولار استقطبتها المنطقة الشرقية، ونحو 6 مليارات دولار استُثمرت في المدينة المنورة، و2.7 مليار دولار في مكة المكرمة.يُذكر أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغ 22.8 مليار دولار في 2023. (بلومبرغ)