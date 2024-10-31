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إقتصاد
تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
31-10-2024
|
11:49
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وانخفض في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2766.59 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في وقت سابق.
وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2777.20 دولار. (سكاي نيوز)
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