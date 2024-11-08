22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
دور مرعب لأثرياء العالم في زيادة التلوث المناخي.. دراسة تكشف!
Lebanon 24
08-11-2024
|
09:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتسبب الأثرياء في التلوث وتغير المناخ أكثر من أي وقت مضى، بسبب بصمتهم الكربونية الضخمة، حيث ينتجون بصمة كربونية أعلى بنحو 500 مرة من الفرد العادي في عام واحد، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
وعلى الرغم من أن 0.003% فقط من سكان العالم يمتلكون طائرات خاصة، إلا أن الأبحاث تظهر أن الاستخدام المتكرر لها من قبل الأثرياء يساهم بشكل كبير في تغير المناخ.
Advertisement
ووجد علماء من جامعة لينيوس في السويد أن الطائرات الخاصة أنتجت 15.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في عام 2023، بزيادة قدرها 46% عن عام 2019.
وكلما زاد عدد الرحلات، زادت الانبعاثات، حيث أنتج المسافرون في عام 2023، أكثر من 2400 طن من الانبعاثات الناتجة عن الطائرات الخاصة الأكثر استخداما، أي أكثر من 500 مرة من البصمة الكربونية للفرد العادي.
وركزت الدراسة على 18655789 رحلة طائرة خاصة قامت بها 25993 طائرة تجارية بين عامي 2019 و2023.
وباستخدام استهلاك الوقود لكل طائرة وأوقات الرحلة ومسارها، تمكنوا من حساب كمية ثاني أكسيد الكربون التي أنتجتها كل رحلة.
وبحسب الدراسة، فكل رحلة خاصة تنتج في المتوسط 3.6 طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي انبعاثات الفرد البريطاني في عام كامل. والأمر اللافت أن نصف هذه الرحلات كانت أقل من 500 كم، وهو ما يمكن أن يتم بواسطة السيارة بسهولة.
إلى ذلك، سلطت الدراسة الضوء على الانبعاثات الضخمة الناتجة عن سلوك الأثرياء، مثل المغنية تايلور سويفت، التي أدى استخدام طائرتها الخاصة في عام 2022 إلى انبعاثات تزيد بمقدار 1184 مرة عن المتوسط. وبالمثل، فقد أنتجت طائرتا جيف بيزوس في 2023 كمية من ثاني أكسيد الكربون تكفي لتحاكي انبعاثات المواطن الأميركي العادي لمدة 207 سنوات.
وكانت العديد من الرحلات الخاصة لأغراض ترفيهية وليست تجارية، حيث بلغت الذروة في عطلات نهاية الأسبوع والأشهر الصيفية. كما لوحظ أن الأحداث الدولية الكبرى مثل مؤتمر COP28 وكأس العالم 2022 ارتبطت بزيادة هائلة في استخدام الطائرات الخاصة، ما ساهم بشكل إضافي في تغير المناخ.
وبينما انخفض عدد الرحلات الجوية التي تم إجراؤها خلال جائحة "كوفيد-19"، قام الأثرياء برحلات خاصة أكثر في عام 2023 من أي وقت مضى. وفي المجموع، ساهمت الانبعاثات الخاصة بنحو 1.8% من إجمالي الانبعاثات التي أنتجها الطيران في عام 2023.
ويرى الباحثون أنه على الرغم من أن هذه الطائرات تنتج كمية قليلة من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بإجمالي الانبعاثات العالمية، إلا أنه من الضروري تحميل الأثرياء مسؤولية هذا التأثير.
كذلك، دعا البروفسور ستيفان غوسلينغ، المؤلف الرئيسي للدراسة، إلى سياسات تفرض تكاليف أعلى على مستخدمي الطائرات الخاصة الأغنى، بما في ذلك إلغاء الخصومات الضريبية للرحلات الترفيهية، وفرض ضرائب على انبعاثات الكربون للطائرات الخاصة، وزيادة رسوم الهبوط للرحلات القصيرة.
ويختتم البروفسور غوسلينغ قائلا: "إذا لم نتمكن من إجبار الجهات الأعلى انبعاثا على دفع تكلفة انبعاثاتهم، فكيف يمكننا أن نطالب أي شخص آخر بذلك؟"، داعيا صانعي السياسات إلى معالجة بصمة الأثرياء الكربونية في إطار مكافحة تغير المناخ. (روسيا اليوم)
إقتصاد
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"يا وجع القلب ما بقدر كمل من دونك".. مايا دياب ليست بخير (صور)
Lebanon 24
"يا وجع القلب ما بقدر كمل من دونك".. مايا دياب ليست بخير (صور)
02:50 | 2024-11-08
08/11/2024 02:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بجسد هزيل وتغيّر كبير بشكله.. "ملك جمال" مُصاب بالسرطان يُحدث ضجة على مواقع التواصل (فيديو)
Lebanon 24
بجسد هزيل وتغيّر كبير بشكله.. "ملك جمال" مُصاب بالسرطان يُحدث ضجة على مواقع التواصل (فيديو)
00:24 | 2024-11-08
08/11/2024 12:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توبتها وإعلانها التزامها الديني.. انجي خوري تخلع الحجاب! (صور)
Lebanon 24
بعد توبتها وإعلانها التزامها الديني.. انجي خوري تخلع الحجاب! (صور)
03:55 | 2024-11-08
08/11/2024 03:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية المرأة المُستهدفة على طريق عاريا أمس
Lebanon 24
إليكم هوية المرأة المُستهدفة على طريق عاريا أمس
00:48 | 2024-11-08
08/11/2024 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ردّ "حزب الله" على "إنزال البترون".. ضربة نوعيّة!
Lebanon 24
هكذا ردّ "حزب الله" على "إنزال البترون".. ضربة نوعيّة!
06:00 | 2024-11-08
08/11/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:40 | 2024-11-08
بيانٌ من وزارة الإقتصاد.. هذا ما جاء فيه
08:29 | 2024-11-08
المصرف المركزي التركي يزيد توقعات التضخم لعامي 2024 و2025
06:24 | 2024-11-08
الصين تقرّ قانونا جديداً بشأن الطاقة
03:31 | 2024-11-08
بعد فوز ترامب.. أغنياء ازدادت ثرواتهم أكثر
02:29 | 2024-11-08
رئيس الفيدرالي الأميركي: سأرفض أي طلب من ترامب بالاستقالة
02:28 | 2024-11-08
بالأرقام.. هذا ما تُجنيه شركات النفط من أموال يوميا
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
08/11/2024 20:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
08/11/2024 20:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
08/11/2024 20:10:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24