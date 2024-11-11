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إقتصاد

وسط إرتفاع الدولار.. أسعار الذهب تتراجع

Lebanon 24
11-11-2024 | 14:00
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تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، لثاني جلسة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وزيادة الإقبال على المخاطرة، مع توقع الأسواق أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجا حذرا في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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بحلول الساعة 11:12 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2662.59 دولار للأونصة.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2669.40 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل الكبير لدى أكتيف تريدز "تراجعت أسعار الذهب في المقام الأول بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وزيادة الإقبال على المخاطرة في الأسواق المالية، وهو اتجاه يكتسب زخما منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي".

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعد أن سجل مكسبا أسبوعيا الأسبوع الماضي، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة على أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية في عام. (سكاي نيوز) 
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