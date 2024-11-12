Advertisement

إقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية

Lebanon 24
12-11-2024 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1276986-638669932014604708.jpg
Doc-P-1276986-638669932014604708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
Advertisement

تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 تشرين الاول. وزات العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار، بحسب بيانات رويترز.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:04 | 2024-11-12
01:30 | 2024-11-12
01:00 | 2024-11-12
00:19 | 2024-11-12
23:00 | 2024-11-11
16:00 | 2024-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24