24
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
1
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية
Lebanon 24
12-11-2024
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
Advertisement
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 تشرين الاول. وزات العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار، بحسب بيانات رويترز.
واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
صياد أطلق النار على طائرة مسيّرة وأصابها... شاهدوا الفيديو
08:40 | 2024-11-11
11/11/2024 08:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.. تعرّفوا اليها
Lebanon 24
فنان يعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني.. تعرّفوا اليها
09:17 | 2024-11-11
11/11/2024 09:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان شفاف.. طليقة الفنان تامر حسني تُثير الجدل بإطلالتها وتتعرّض للانتقادات (صور)
Lebanon 24
بفستان شفاف.. طليقة الفنان تامر حسني تُثير الجدل بإطلالتها وتتعرّض للانتقادات (صور)
04:06 | 2024-11-11
11/11/2024 04:06:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة جديدة في عكّار.. إسرائيل تقصفُ منزلاً لنازحين وسقوط شهداء!
Lebanon 24
مجزرة جديدة في عكّار.. إسرائيل تقصفُ منزلاً لنازحين وسقوط شهداء!
11:43 | 2024-11-11
11/11/2024 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الحرب الاسرائيلية… مطاعم وملاهي ليلية صامدة في هذه المناطق
Lebanon 24
رغم الحرب الاسرائيلية… مطاعم وملاهي ليلية صامدة في هذه المناطق
04:30 | 2024-11-11
11/11/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:04 | 2024-11-12
تراجع في سعر صفيحتي البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
01:30 | 2024-11-12
اجراءات مصرفية تعزز استقرار الدولار
01:00 | 2024-11-12
البتكوين على أعتاب الـ 100 ألف دولار
00:19 | 2024-11-12
بعد هبوطها بفعل خطة التحفيز الصينية.. استقرار في اسعار النفط
23:00 | 2024-11-11
مبلغ ضخم.. كم أنفقت إسرائيل على حربها في لبنان وغزة؟
16:00 | 2024-11-11
إنخفاض كبير في أسعار النفط.. ما السبب؟
فيديو
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة من العيار الثقيل: عادل إمام كان خطيبي (فيديو)
03:07 | 2024-11-08
12/11/2024 10:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
12/11/2024 10:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
12/11/2024 10:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24