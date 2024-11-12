الذهب قرب أدنى مستوى في شهر قبل بيانات أميركية

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ارتفعت أسعار الذهب قليلا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، لكنها ظلت تحوم حول أدنى مستوى في شهر، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.تحديث الأسعاربحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2624.17 دولار للأونصة (الأوقية ) بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوياته منذ 10 تشرين الاول. وزات العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2630.10 دولار، بحسب بيانات رويترز.واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر مع استمرار التداولات المراهنة على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.