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إقتصاد
الذهب يلمع قبل بيانات التضخم الأميركية
Lebanon 24
13-11-2024
|
01:00
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ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية، بينما تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية، والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار السياسة النقدية.
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وبحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2610.99 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 20 أيلول أمس الثلاثاء. كما زادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4% إلى 2617.20 دولار.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 58.7% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر المقبل مقابل 77.3% قبل أسبوع، وفق "رويترز".
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. وإذا أظهرت أن التضخم ينحسر، فقد يصل الذهب لمستوى 2650 دولارا، بحسب محللين.
كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية غدا الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة في نهاية الأسبوع. كما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول ومسؤولين آخرين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 31 دولارا. كما زاد البلاتين 0.6% إلى 953.22 دولار وارتفع البلاديوم 1% إلى 953.84 دولار.
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