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إقتصاد

النتائج الإيجابية في الصين تدعم الأسهم الآسيوية

Lebanon 24
15-11-2024 | 00:00
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ارتفعت الأسهم الآسيوية، مدعومة بإشارات على استقرار اقتصاد الصين وتراجع الدولار. وسجلت الأسهم في هونغ كونغ وأستراليا مكاسب بعد صدور بيانات أظهرت أن الصين حققت أعلى نمو في مبيعات التجزئة منذ ثمانية أشهر. وارتفعت المؤشرات اليابانية بحوالي 0.8%، مدعومة بضعف الين. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية.
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وتوقف مؤشر الدولار عن تسجيل مكاسب استمرت خمسة جلسات، والتي دعمتها تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك المركزي لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة. ولم تتغير عوائد السندات الأميركية لمدة عامين بشكل كبير.

وقال سلمان نياز، رئيس الدخل الثابت العالمي لمنطقة آسيا والهادئ باستثناء اليابان في "غولدمان ساكس"، في تصريحات لتلفزيون "بلومبرغ": "نعتقد أن خفض أسعار الفائدة في أيلول أمر محتمل، وأن هناك على الأقل خفضين في العام المقبل".

وأضاف: "قوة الدولار أخذت بعض العوائد من سندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية، لكننا نعتقد أن الفرصة الأكثر جذباً في الوقت الحالي هي في جانب العملات الصعبة في الأسواق الناشئة"، في إشارة إلى الديون المقومة بالدولار. (بلومبرغ)
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