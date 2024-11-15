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إقتصاد

أميركا تخشى من تكرار "صدمة الصين"

Lebanon 24
15-11-2024 | 04:21
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قالت المفاوضة التجارية للرئيس جو بايدن إن استخدام التعريفات الجمركية المستهدفة ضروري للحماية من إغراق الصين للولايات المتحدة بواردات مثل السيارات والطاقة النظيفة وأشباه الموصلات.

أوضحت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في مقابلة يوم الخميس أن فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات في المجالات التي تسعى الولايات المتحدة لجذب الاستثمارات إليها يمثل "دفاعاً" عن خطتها الاقتصادية لمنع حدوث "صدمة الصين" الثانية. 
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و"صدمة الصين" مصطلح يشير إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، مما أدى إلى تدمير صناعات مثل الملابس والإلكترونيات والآلات والأثاث، وفقدان ملايين الوظائف بالولايات المتحدة. (بلومبرغ)
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