بعد انخفاضها.. أسعار الذهب ترتفع

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2593.32 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 12:06 بتوقيت غرينتش، في وقت يترقب فيه المستثمرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاستيضاح الصورة بشأن مسار أسعار الفائدة.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2597.80دولار.وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات إذ أدت توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أضعف إلى صعود الدولار. (سكاي نيوز)