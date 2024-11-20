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إقتصاد

المؤشر الأوروبي يفتتح على ارتفاع

Lebanon 24
20-11-2024 | 05:38
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فتح المؤشر الأوروبي اليوم الأربعاء على ارتفاع بدفعة من أسهم شركات التشييد والبنوك التي قادت التعافي العام للسوق في وقت انحسرت فيه الرهانات على الملاذات الآمنة بانحسار مخاوف جيوسياسية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.
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وقفز سهم مجموعة "سيدج" البريطانية للبرمجيات 17 بالمئة بعد إعلان الشركة عن تسجيل أرباح تشغيلية للعام المالي بأكمله أفضل من المتوقع ومع توقع الشركة مواصلة إحراز تقدم هذا العام.

أما سهم "فرانسيز دي جو" الفرنسية لليانصيب فقد هبط 5.5 بالمئة بعد أن قالت وحدة "كريدي أجريكول" للتأمين إنها تعتزم بيع 2.2 بالمئة من رأسمال الشركة. (سكاي نيوز)
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