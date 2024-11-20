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إقتصاد

كم سجّل سعر البيتكوين اليوم؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 08:48
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تماسكت عملة بيتكوين قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء، مسجلة سعر 93.58 ألف دولار.

وبلغت قيمتها السوقية 1.85 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7% خلال أسبوع. (العربية)
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