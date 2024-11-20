كم سجّل سعر البيتكوين اليوم؟

تماسكت عملة بيتكوين قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء، مسجلة سعر 93.58 ألف دولار.



وبلغت قيمتها السوقية 1.85 تريليون دولار، بعد ارتفاعها بنحو 7% خلال أسبوع. (العربية)

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