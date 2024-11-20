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إقتصاد

العاملون في "فولكسفاغن" يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق

Lebanon 24
20-11-2024 | 09:48
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تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
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وقال تورستن غروغر مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو أي نحو1.6 مليار دولار، وأضاف: "1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات". (سكاي نيوز)
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