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إقتصاد

في السعودية.. الاستثمارات المتوقعة في القطاع السياحي تبلغ 500 مليار دولار

Lebanon 24
20-11-2024 | 16:00
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كشف وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم الأربعاء، أن "الاستثمارات المتوقعة في القطاع تبلغ 500 مليار دولار خلال الـ 15 سنة القادمة".

وأوضح الخطيب خلال جلسة ضمن منتدى المحتوى المحلي، أن نسبة التوطين والتشغيل في المنتجعات التي افتتحت في البحر الأحمر وصلت إلى 50%. (روسيا اليوم) 
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