برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه يحتاج إلى تمويل يُقدّر بحوالي 16.9 مليار دولار لمعالجة أزمة الجوع العالمية المتصاعدة.



وبحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين: "تتزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية، بسبب الصراعات المدمرة، والكوارث المناخية الأكثر تكرارًا، والاضطرابات الاقتصادية واسعة النطاق، ومع ذلك، فإن التمويل يفشل في مواكبة ذلك". (سكاي نيوز)

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