النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية

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حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، في أعقاب مكاسب بنسبة 6% في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين قوى غربية وروسيا وإيران المنتجين للنفط، الأمر الذي أثار احتمالات باضطراب الإمدادات، مما طغا على ضعف الطلب العالمي.وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 75.30 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 71.38 دولار للبرميل.