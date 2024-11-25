مؤشر الأسهم الأوروبية يُسجّل أعلى مستوى في أسبوعين

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سجل المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية أعلى مستوى في أسبوعين في بداية التعاملات، بدعم من ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لسكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بقيادة قطاع الموارد الأساسية وأسهم شركات السلع المنزلية الشخصية.وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد إعلان ترامب عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة، إذ من المتوقع أن يضع بيسنت قيودا على الديون الأميركية.ومن ناحية أخرى قال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن السياسة النقدية للبنك ينبغي ألا تظل تقييدية لفترة طويلة، كما أقر بأن التضخم سوف يستغرق بعض الوقت قبل أن ينخفض إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف. (سكاي نيوز)