16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
مدينة عربية تتصدر قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين
Lebanon 24
27-11-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدرت إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات، قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين "للاستقرار في الخارج"، وفقاً لتقرير "إكسبات إنسايدر 2024" الصادر عن مؤسسة "إنترنيشنز" العالمية.
وحلت الإمارة في المركز الأول ضمن قائمة مؤلفة من 53 مدينة، وذلك وفقاً لـ "مؤشر أساسيات المغتربين" الذي تجريه المؤسسة كجزء من تقريرها السنوي، مستندة بذلك إلى أربع فئات رئيسية تفوّقت بها وهي: الفئة الإدارية، التي تضمنت سهولة الحصول على التأشيرة، والتعامل مع الأنظمة الإدارية المحلية، وفتح الحسابات المصرفية. وفئة الإسكان، التي شملت القدرة على تحمل تكاليف السكن وسهولة العثور عليه. وفئة الحياة الرقمية، التي تضمنت توفر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت وسرعته. وفئة اللغة والتي تضمنت سهولة التواصل من دون التحدث باللغة المحلية.
Advertisement
ويُظهر التقرير التزام رأس الخيمة بتوفير بيئة استثنائية ترفع من جودة حياة مجتمع المغتربين المتنوع والمتنامي في الإمارة، نقلاً عن بيان عن المكتب الإعلامي للإمارة.
كما جاءت رأس الخيمة في المركز الأول في المؤشر العام، وحققت مرتبة متقدمة في فئة "العمل في الخارج"، حيث حلت في المركز الثاني، بالإضافة إلى حصولها على المركز الخامس في "سهولة الاستقرار".
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة من كل أربعة مغتربين يجدون سهولة في العثور على سكن بنسبة 72% مقارنةً بـ 45% عالمياً. أما فيما يتعلق بسوق الإسكان، والنظم الإدارية، والحاجز اللغوي، فقد أوضح التقرير أن 69% من المشاركين لا يرون وجود أي مخاوف بشأن هذه الجوانب في رأس الخيمة، مقارنةً بـ 29% على مستوى العالم.
يذكر أن مؤسسة "إنترنيشنز" تُعد أكبر شبكة للمغتربين في العالم، حيث تضم أكثر من 5.4 مليون عضو، في 420 مدينة، و166 دولة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان مهم لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
Lebanon 24
بيان مهم لمصرف لبنان... هذه تفاصيله
08:21 | 2024-11-26
26/11/2024 08:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": هذا هو الموعد الجديد لسريان وقف اطلاق النار
Lebanon 24
"لبنان24": هذا هو الموعد الجديد لسريان وقف اطلاق النار
14:48 | 2024-11-26
26/11/2024 02:48:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. إليكم بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
بالتفاصيل.. إليكم بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
13:28 | 2024-11-26
26/11/2024 01:28:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ جديد... هذه الأهداف ستُقصف خلال الساعات المُقبلة
Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ جديد... هذه الأهداف ستُقصف خلال الساعات المُقبلة
09:46 | 2024-11-26
26/11/2024 09:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
Lebanon 24
سوي على الأرض.. مذيعة "الجديد" توثق دمار منزلها في الشياح: "من التراب وعاد ترابا" (صورة)
00:41 | 2024-11-27
27/11/2024 12:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في إقتصاد
06:15 | 2024-11-27
بعد وقف إطلاق النار.. شركات طيران ستعود إلى لبنان ما هو عددها؟
05:13 | 2024-11-27
الضمان الاجتماعي يضخ مليارات لتثبيت الأمن الصحي بعد العدوان الإسرائيلي
03:30 | 2024-11-27
تقرير لـ"Financial Times": الحرب حطّمت اقتصاد لبنان
03:21 | 2024-11-27
ارتفاع هائل بمبيعات الدولار.. ماذا يحدث في العراق؟
02:35 | 2024-11-27
الذهب يتحرك بحذر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية
01:33 | 2024-11-27
الدولار يستقر وسط ترقب للبيانات الأميركية
فيديو
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" السورية تُثير ضجة: تعرّضت للضرب في مطار بيروت! (فيديو)
02:03 | 2024-11-27
27/11/2024 14:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
27/11/2024 14:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:01 | 2024-11-25
27/11/2024 14:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24