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إقتصاد

الدولار يستقر وسط ترقب للبيانات الأميركية

Lebanon 24
27-11-2024 | 01:33
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استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مع مواصلة المستثمرين تقييم أثر تعهدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، بينما يترقبون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.
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وتعهد ترامب  الاثنين بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، مما أثار توتر المستثمرين.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بعد خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة القياسية 50 نقطة أساس إلى 4.25 بالمئة، مع الإشارة إلى انخفاض التضخم إلى ما يقرب من منتصف النطاق المستهدف.

وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي لوكالة رويترز، "من المرجح أن تظل الأسواق متوترة مع إعادة ولاية ترامب الثانية حالة عدم اليقين بشأن وضع السياسات في الولايات المتحدة".
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