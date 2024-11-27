أسواق الخليج تتراجع بانتظار بيانات التضخم الأميركية

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وأظهرت محاضر اجتماع البنك في تشرين الثاني، التي نشرت، أن صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة غير متأكدين من آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.و وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يراهن المتداولون الآن على احتمال يبلغ 62.8 بالمئة بأن يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأوّل. (سكاي نيوز)