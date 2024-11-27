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إقتصاد

أسواق الخليج تتراجع بانتظار بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
27-11-2024 | 14:00
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تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال تداولات، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة للحصول على مؤشرات على النطاق المحتمل لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل.
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وأظهرت محاضر اجتماع البنك في تشرين الثاني، التي نشرت، أن صناع السياسات النقدية في الولايات المتحدة غير متأكدين من آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

و وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يراهن المتداولون الآن على احتمال يبلغ 62.8 بالمئة بأن يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأوّل. (سكاي نيوز) 

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