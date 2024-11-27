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إقتصاد

مخزونات النفط الأميركي تتراجع

Lebanon 24
27-11-2024 | 16:00
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تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إن "مخزونات الخام هبطت بواقع 1.8 مليون برميل إلى 428.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 تشرين الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط يبلغ 605 آلاف برميل".
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وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 909 آلاف برميل.

وأوضحت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 67 ألف برميل يوميا كما صعدت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 90.5 بالمئة. (سكاي نيوز) 
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