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إقتصاد

أسعار "القهوة" ترتفع وتحطم أرقام القياسية

Lebanon 24
28-11-2024 | 09:46
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حطمت أسعار حبوب "البن"، القهوة الأرقام القياسية في السوق العالمية، اليوم الخميس، وصعدت العقود الآجلة لشهر كانون الأول المقبل لحبوب "روبوستا" فوق مستوى 5500 دولار للطن.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر كانون الأةّل المقبل لحبوب "روبوستا" في تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 7.15% إلى 5545 دولار للطن، وسجلت بذلك أعلى مستوى منذ بداية العام 2008.
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وتواجه البرازيل، الّتي تعد أكبر منتج لحبوب البن في العالم، ظروفا مناخية غير مواتية بالدرجة الأولى بسبب الجفاف والحرارة وتفاوت هطول الأمطار وسط مخاوف من انخفاض المحصول في العام الزراعي الحالي. (روسيا اليوم) 
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