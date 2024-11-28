أسعار "القهوة" ترتفع وتحطم أرقام القياسية

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وارتفعت العقود الآجلة لشهر كانون الأةّل المقبل لحبوب "روبوستا" في تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 7.15% إلى 5545 دولار للطن، وسجلت بذلك أعلى مستوى منذ بداية العام 2008.وتواجه البرازيل، الّتي تعد أكبر منتج لحبوب البن في العالم، ظروفا مناخية غير مواتية بالدرجة الأولى بسبب الجفاف والحرارة وتفاوت هطول الأمطار وسط مخاوف من انخفاض المحصول في العام الزراعي الحالي. (روسيا اليوم)