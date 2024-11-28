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إقتصاد

مع بدء التهدئة في لبنان.. أسواق منطقة الخليج ترتفع

Lebanon 24
28-11-2024 | 23:00
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بعد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج ارتفاعا الخميس.

وصعد المؤشر القياسي السعودي بنسبة 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك السعودية، 1.4 بالمئة.
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وأعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لشركة الاتصالات السعودية، أكبر شركة اتصالات في المملكة، لزيادة حصتها في تليفونيكا إلى 9.9 بالمئة، ومع ذلك أنهى سهم شركة الاتصالات السعودية اليوم دون تغير.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة أيضا مع صعود سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 3.1 بالمئة.


وفي سياق منفصل من المنتظر أن تسجل شركة طلبات، إحدى أكبر شركات طلب الطعام في الشرق الأوسط، أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام بعدما أعلنت الشركة الأم دليفري هيرو أمس الأربعاء عن زيادة عدد الأسهم المعروضة في الطرح.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح العام الأولي في بورصة دبي ما يصل إلى ملياري دولار، إذا تم تسعيره عند الحد الأقصى لنطاق السعر الاسترشادي الذي يتراوح بين 1.5 و1.6 درهم للسهم.

وفي أبوظبي تخلى المؤشر عن مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وتأجيل اجتماع تحالف أوبك+ بشأن سياسة إنتاج النفط إلى الخامس من كانون الاول بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.5 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3 بالمئة مع تداول معظم الأسهم في المنطقة الإيجابية. (سكاي نيوز)
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