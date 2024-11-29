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إقتصاد

إنتاج النفط الخام الأميركي يسجل أكبر تراجع

Lebanon 24
29-11-2024 | 16:00
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سجل إنتاج النفط الخام الأميركي، اليوم الجمعة، أكبر تراجع، حيث انخفض منذ شهر كانون الثاني بواقع 157 ألف برميل يوميا على أساس شهري في أيلول إلى 13.20 مليون،.

هذا التراجع أتى بعد أن واجه عدد من مرافق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة حالات إغلاق طويلة الأمد في ايلول، عند مرور الإعصارين "فرنسين" و"هيلين" بالمنطقة قبل وصولهما إلى اليابسة. (سكاي نيوز) 
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