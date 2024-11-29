إنتاج النفط الخام الأميركي يسجل أكبر تراجع

Advertisement

هذا التراجع أتى بعد أن واجه عدد من مرافق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة حالات إغلاق طويلة الأمد في ايلول، عند مرور الإعصارين "فرنسين" و"هيلين" بالمنطقة قبل وصولهما إلى اليابسة. (سكاي نيوز)