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إقتصاد
لأول مرة.. عائدات السندات الصينية طويلة الأجل أقل من اليابانية
Lebanon 24
29-11-2024
|
23:00
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تراجعت عائدات السندات الصينية طويلة الأجل، لتصل إلى مستويات أقل من نظيرتها اليابانية لأول مرة.
ويراهن المستثمرون على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يتعثر، بسبب الانكماش المشابه الذي أصاب اليابان لفترة طويلة. (سكاي نيوز)
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