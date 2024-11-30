بيتكوين تلامس 100 ألف دولار.. وتحذيرات من فخاخ المحتالين





وأكد مركز موارد سرقة الهوية أن الارتفاع القياسي في الأسعار يثير حالة من الإلحاح للاستثمار في العملات الرقمية، وهو ما يستغله المحتالون لخداع المستثمرين.

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وبلغت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. واصلت عملة بيتكوين مكاسبها لتقترب من حاجز الـ 100 ألف دولار. ومع الزيادة السعرية التي تشهدها العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة، تزداد التحذيرات من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.وأكد مركز موارد سرقة الهوية أن الارتفاع القياسي في الأسعار يثير حالة من الإلحاح للاستثمار في العملات الرقمية، وهو ما يستغله المحتالون لخداع المستثمرين.وبلغت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة أكثر من 5.6 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقارير مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويدعي المحتالون تقديم عوائد استثنائية، مستغلين أسماء مشهورة مثل إيلون ماسك لزيادة مصداقيتهم، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".



كذلك يشاركون إعلانات وهمية على مواقع التواصل تتضمن روابط لمواقع مزيفة تبدو مشابهة للمنصات الشرعية.



نصائح لتجنب الاحتيال

1. التأكد من العروض المشبوهة: إذا بدا العرض جيداً لدرجة يصعب تصديقها، فغالباً ما يكون خدعة.



2. الوصول للمواقع مباشرة: استخدم الروابط الرسمية بدلاً من النقر على روابط مشبوهة.



3. الحذر من الدفع بالعملات المشفرة فقط: غالباً ما تكون هذه إشارة على عملية احتيال.



4. التحقق من شرعية الشركات والرموز الرقمية: ابحث عن الشركة في قواعد البيانات الرسمية، وتأكد من إدراج العملات على مواقع مثل CoinGecko أو CoinMarketCap. (العربية)