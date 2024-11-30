الجزائر تحيي مشروعا استراتيجيا حيويا

Advertisement

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المجمع النفطي الجزائري "سوناطراك" اتخذ خطوات جديدة لإحياء مشروع استراتيجي في حاسي مسعود بولاية ورقلة.وأوضحت صحيفة "آل كونفيدونسيال" أن "مفاوضات جمعت شركة سوناطراك بالشركة الإسبانية تيكنيكاس، لإنجاز مشروع مصفاة لتكرير النفط في حاسي مسعود، تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار".وأشارت إلى أن الشركة الصينية "سينوباك" ستكون مشاركة في انجاز هذا المشروع بحكم الشراكة الموقعة بينها وبين المجمع الإسباني شهرأيلول 2023، عوضا عن "سامسونغ" الكورية.ويعتبر مشروع حاسي مسعود استراتيجيا للحكومة الجزائرية، حيث تسعى من خلاله إلى زيادة الإنتاج المحلي من مشتقات النفط لتلبية الطلب المحلي المتزايد.ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المنشأة الجديدة، التي تبلغ طاقتها الانتاجية خمسة ملايين طن، في غضون 65 شهرا، في حين ستبدأ وحدات التكرير الأولية العمل في نهاية عام 2027.وألغت الجزائر في وقت سابق، عقدا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة "سامسونغ" الهندسية الكورية، نتيجة خلافات حول شروط العقد. (روسيا اليوم)