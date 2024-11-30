Advertisement

إقتصاد

الجزائر تحيي مشروعا استراتيجيا حيويا

Lebanon 24
30-11-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1286263-638685936771971692.jpg
Doc-P-1286263-638685936771971692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المجمع النفطي الجزائري "سوناطراك" اتخذ خطوات جديدة لإحياء مشروع استراتيجي في حاسي مسعود بولاية ورقلة.
وأوضحت صحيفة "آل كونفيدونسيال" أن "مفاوضات جمعت شركة سوناطراك بالشركة الإسبانية تيكنيكاس، لإنجاز مشروع مصفاة لتكرير النفط في حاسي مسعود، تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار".
Advertisement
وأشارت إلى أن الشركة الصينية "سينوباك" ستكون مشاركة في انجاز هذا المشروع بحكم الشراكة الموقعة بينها وبين المجمع الإسباني شهرأيلول 2023، عوضا عن "سامسونغ" الكورية.
ويعتبر مشروع حاسي مسعود استراتيجيا للحكومة الجزائرية، حيث تسعى من خلاله إلى زيادة الإنتاج المحلي من مشتقات النفط لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المنشأة الجديدة، التي تبلغ طاقتها الانتاجية خمسة ملايين طن، في غضون 65 شهرا، في حين ستبدأ وحدات التكرير الأولية العمل في نهاية عام 2027.
وألغت الجزائر في وقت سابق، عقدا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة "سامسونغ" الهندسية الكورية، نتيجة خلافات حول شروط العقد. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2024-11-30
14:00 | 2024-11-30
10:07 | 2024-11-30
08:32 | 2024-11-30
06:41 | 2024-11-30
06:30 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24