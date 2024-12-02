Advertisement

إقتصاد

"XRP" تصبح ثالث أكبر عملة مشفرة

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:58
A-
A+
\
Doc-P-1286919-638687483953665363.png
Doc-P-1286919-638687483953665363.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت قيمة العملة المشفرة "إكس آر بي" المرتبطة بشركة "ريبل لابس" (Ripple Labs) لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة في السوق، بعدما شهدت مكاسباً بقيمة 100 مليار دولار.

صعدت العملة بما يصل إلى 15% اليوم، مسجلة 2.50 دولاراً، ما دفع قيمتها السوقية لتتجاوز 137 مليار دولار، مقارنة بأقل من 30 مليار دولار في 5 نوفمبر الماضي، يوم فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق بيانات شركة "كوين جيكو" (CoinGecko). (بلومبيرغ)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2024-12-02
09:56 | 2024-12-02
08:22 | 2024-12-02
03:31 | 2024-12-02
03:23 | 2024-12-02
02:45 | 2024-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24