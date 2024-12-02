"XRP" تصبح ثالث أكبر عملة مشفرة

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ارتفعت قيمة العملة المشفرة "إكس آر بي" المرتبطة بشركة "ريبل لابس" (Ripple Labs) لتصبح ثالث أكبر عملة مشفرة في السوق، بعدما شهدت مكاسباً بقيمة 100 مليار دولار.صعدت العملة بما يصل إلى 15% اليوم، مسجلة 2.50 دولاراً، ما دفع قيمتها السوقية لتتجاوز 137 مليار دولار، مقارنة بأقل من 30 مليار دولار في 5 نوفمبر الماضي، يوم فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وفق بيانات شركة "كوين جيكو" (CoinGecko). (بلومبيرغ)