بالأرقام.. اختراقات و مستويات قياسية جديدة لمؤشرات الأسهم الأميركية

أغلقت الأسهم في الولايات المتحدة مرتفعة في نهاية تداولات يوم الأربعاء، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وقد سُجلت مكاسب في قطاعات التكنولوجيا، الخدمات الإستهلاكية والصناعات.وعند نهاية التداولات في نيويورك، سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا جديدًا بنسبة 0.69%، ووصل الى أعلى مستوى قياسي على الاطلاق، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنحو 0.61% وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 1.29%.ومن بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم Salesforce Inc (NYSE:CRM)‎، الذي ارتفعت قيمته 11.05% أو 36.62 نقطة وبلغ سعره 368.05 عند الإغلاق. في المقابل، سهم مجموعة إن فيديا (NASDAQ:NVDA) واصل ارتفاعه عند 3.48% أو 4.88 نقطة وأغلق عند سعر 145.14، في حين سهم شركة أمازون دوت كوم (NASDAQ:AMZN) زاد 2.21% أو 4.72 نقطة بسعر 218.16 عند نهاية الجلسة.أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم شركة فيريزون كوميونيكاشونس (NYSE:VZ) منخفضا عند 2.98% أو 1.30 نقطة وتداول عند مستويات 42.53 عند الاغلاق. سهم Chevron Corp (NYSE:CVX)‎ تراجع بمقدار 2.22% أو 3.60 نقطة عند سعر 158.32، أما سهم Coca-Cola Co (NYSE:KO)‎ أغلق على هبوط عند 2.06% أو 1.31 نقطة بسعر 62.21.ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم Salesforce Inc (NYSE:CRM)‎، الذي ارتفع بمقدار 11.05% عند سعر 368.05، ServiceNow Inc (NYSE:NOW)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 6.22% وأغلق عند مستويات 1,123.13، وكذلك سهم Edwards Lifesciences Corp (NYSE:EW)‎ صعد نحو 5.70% وأنهى تداولاته عند سعر 74.20. (investing)