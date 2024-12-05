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إقتصاد
"هوندا" تستدعي آلاف السيارات لهذا السبب
Lebanon 24
05-12-2024
|
07:39
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قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، إن شركة هوندا ستستدعي نحو 205760 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بسبب مشكلة تتعلق بتسرب الوقود.
ويشمل الاستدعاء بعض السيارات من طرازي باسبورت وبايلوت من إنتاج 2023-2025.
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وقالت الإدارة إن أجزاء موصلة للوقود قد تنفصل عن بعضها مما قد يتسبب في تسرب الوقود في الطرازات المتأثرة.
وأوضحت أن الوكلاء سيفحصون ويصلحون أنبوب عنق مصفاة الوقود والأنبوب الموصل دون مقابل إذا استدعت الحاجة. (سكاي نيوز)
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