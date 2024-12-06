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إقتصاد

ماذا توقّع "مورغان ستانلي" عن سعر النفط؟

Lebanon 24
06-12-2024 | 08:45
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رفع بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من 2025 وقال إنه يتوقع الآن فائضا أقل في سوق النفط للعام بالكامل بعد قرار تحالف أوبك+ لمنتجي النفط بتأجيل وإبطاء خطط زيادة الإنتاج.

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في النصف الثاني من عام 2025 إلى 70 دولارا للبرميل من ما بين 66 و68 دولارا للبرميل. (سكاي نيوز)
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