لمن يريد الإستثمار بأكثر من مليار دولار.. تسهيلات من ترامب

Advertisement

قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه سيمنح موافقات وتصاريح معجلة لأي شخص أو شركة تستثمر مليار دولار أو أكثر في الولايات المتحدة.وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب: "أي شخص أو شركة تستثمر مليار دولار، أو أكثر، في الولايات المتحدة، سيحصل على الموافقات والتصاريح المعجلة بالكامل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع الموافقات البيئية"، مضيفاً: "استعدوا للعمل الجاد !!!"ترامب لم يوضح على الفور الخطوات التي ستتخذها إدارته لمساعدة المستثمرين في الحصول على تصاريح لتسريع المشاريع، ومن المرجح أن يواجه أي جهد من هذا القبيل عقبات على مستوى الدولة والمستويات المحلية. (بلومبيرغ)