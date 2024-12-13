خبر عن الذهب.. كم سيرتفع سعره؟

تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، كما سجلت ارتفاعا طفيفا في تعاملات الجمعة المبكرة، بدعم من تقارير عن استئناف الصين أكبر مستهلك للذهب مشترياتها وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 كانون الأول.

Advertisement

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2688.29 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش. ويتجه لتحقيق مكسب أسبوعي يتجاوز الاثنين بالمئة.



واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2711.30 دولار.



وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، ويتوقعون وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بواقع 96.4 بالمئة خفض الفائدة 25 نقطة أساس.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة أمس الخميس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل الذهب أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. (سكاي نيوز عربية)



