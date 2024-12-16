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إقتصاد
التضخم في إسرائيل يهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر
Lebanon 24
16-12-2024
|
04:00
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أظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، أمس الأحد، أن التضخم انخفض في تشرين الثاني، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كاف على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
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وهبط معدل التضخم السنوي إلى 3.4% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ تموز، من 3.5% المسجلة في تشرين الأول وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6% في آب.
وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6% في استطلاع أجرته رويترز، لكنه لا يزال متجاوزا النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين واحد وثلاثة بالمئة، وفقا لـ"رويترز".
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